Quatre lauréats, dont une militante autochtone, partagent le «Nobel alternatif»

COPENHAGUE — Le prix «Right Livelihood», aussi connu sous le nom de «Nobel alternatif», a été remis mercredi à trois militants et un organisme pour leur travail visant à renforcer l’autonomie de diverses communautés à travers le monde dans des domaines allant de la protection des enfants à celle de l’environnement.

La fondation suédoise Right Livelihood qui remet le prix a déclaré que «face à une crise climatique qui s’aggrave, les intérêts des gouvernements et des grandes entreprises et même une menace terroriste, les lauréats 2021 ont démontré que la solidarité est la clé d’un avenir meilleur pour tous».

Parmi les quatre lauréats, on retrouve la militante de la Première nation de Wet’suwet’en, en Colombie-Britannique, Freda Huson. Elle a été récompensée pour «son courageux dévouement à redonner sa culture à son peuple et à défendre leurs terres contre un désastreux projet d’oléoduc».

Les Wet’suwet’en s’opposent au projet controversé d’élargissement de l’oléoduc Trans Mounain.

Les autres lauréats récompensés par la fondation sont Marthe Wandou, qui milite pour la paix et l’égalité des genres. Elle se bat notamment depuis les années 1990 pour prévenir les violences sexuelles contre les fillettes dans la région de lac Tchad au Cameroon.

Le militant écologiste russe Vladimir Slivyak a aussi été honoré pour avoir aidé à mobiliser la population contre les industries du charbon et du nucléaire. Il a cofondé l’organisme «Ecodefense», perçu comme l’une des plus importantes organisations de protection de l’environnement en Russie.

Finalement, l’organisme LIFE établi en Inde a aussi mérité les honneurs. L’acronyme se traduit par Initiative judiciaire pour la protection de la forêt et de l’environnement. Le projet vise à utiliser la voie des tribunaux pour donner du pouvoir aux communautés face aux puissants intérêts économiques.

Ce prix annuel, créé en 1980, a pour objectif de récompenser des réalisations qui échappent aux critères des prix Nobel.

Les lauréats reçoivent un million de couronnes, soit environ 114 000 $ canadiens. La cérémonie aura lieu en mode virtuel le 1er décembre prochain.