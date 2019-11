Quatre membres d’une famille canadienne meurent dans un accident en Afrique

EDMONTON — Une famille d’Edmonton a été tuée dans un accident de voiture en Afrique australe.

Un ami, qui a préféré garder l’anonymat, a raconté au réseau CTV Edmonton que Melissa et Brendan Perrott et leurs deux enfants, Evelyn et Colton, étaient morts dimanche près de Bulembu, au Swaziland.

Un journal local indique que cinq autres personnes sont également mortes dans l’accident.

L’ami de la famille a dit que les Perrott faisaient du bénévolat auprès de l’organisation humanitaire «Bulembu Ministries».

L’organisation n’a pas pu être immédiatement contactée pour commenter, mais son site Internet indique qu’elle prend en charge 350 orphelins et enfants vulnérables au Swaziland.

Une page sur la plateforme GoFundMe a été créée au nom de la famille afin d’amasser de l’argent.

Affaires mondiales Canada a indiqué être au courant de l’accident.

«Nos pensées et nos condoléances les plus profondes vont à la famille et aux amis des citoyens canadiens décédés dans ce tragique accident», a déclaré dans un courriel, la porte-parole Barbara Harvey.

Elle a ajouté que les agents consulaires sont en contact avec des membres de la famille au Canada et fournissent de l’aide.