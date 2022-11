Quatre morts et un blessé grave dans une collision frontale en Ontario

PETERBOROUGH, Ont. — Quatre personnes sont décédées dans une collision frontale impliquant deux camionnettes sur l’autoroute 7 à l’est de Peterborough, rapporte la Police provinciale de l’Ontario.

Une autre personne a été grièvement blessée et transportée à l’hôpital.

La police a indiqué dans un communiqué mardi que la collision s’est produite vers 17h15 sur l’autoroute 7, près de la route Drummond Line.

L’autoroute 7 est présentement fermée entre Keene Road et Heritage Line pendant que la police enquête sur les causes et circonstances de la collision.