Quatre nouveaux décès liés à la COVID-19 au N.-B. et un autre en N.-É.

HALIFAX — Le Nouveau-Brunswick signalait vendredi quatre décès liés à la COVID-19.

Une personne âgée de 70 à 79 ans dans la région de Moncton est morte, de même que trois personnes âgées de 80 à 89 ans: une dans la région de Saint-Jean, une dans la région de Fredericton et la dernière dans la région de Bathurst.

Il y avait 135 hospitalisations liées à la COVID-19 vendredi, en baisse de six par rapport à la veille, mais il y avait huit patients de plus aux soins intensifs, pour un total de 16.

Alors que les écoles rouvriront lundi, comme prévu, toutes les régions du Nouveau-Brunswick retournent samedi à la phase 2 du «plan pour l’hiver en réponse à la COVID-19». Les commerces qui avaient dû cesser leurs activités, comme les salons de coiffure, les centres de divertissement, les gymnases et les salles à manger des restaurants, pourront rouvrir à 50 % de leur capacité. Les rassemblements privés seront limités à 10 personnes (les mêmes 10).

Les directives relatives aux rassemblements formels dans la phase 2 ont été modifiés: il n’y aura plus de limite quant au nombre de personnes admises, mais les lieux de rassemblement seront limités à 50 % de leur capacité, et les gens devront demeurer assis et porter un masque en tout temps, sauf lorsqu’ils sont en train de manger ou de boire.

Les lieux de divertissements – comme les théâtres, les centres d’événements sportifs ou les casinos – peuvent reprendre leurs activités conformément aux directives de la phase 2.

Un autre décès en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, on signalait vendredi un nouveau décès de la COVID-19: un homme dans la soixantaine de l’ouest de la province.

Les autorités ont confirmé que 10 autres personnes avaient été hospitalisées pour la maladie, ce qui porte à 88 le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19; 15 patients étaient aux soins intensifs.

Par ailleurs, 104 autres personnes ont été déclarées positives à leur arrivée à l’hôpital, mais étaient admises pour une autre raison médicale, ou ont été admises pour la COVID-19, mais n’ont plus eu besoin de soins spécialisés. Enfin, 130 personnes avaient contracté la COVID-19 après avoir été hospitalisées.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a publié vendredi une directive visant à interdire à ceux qui protestent contre les mesures sanitaires de bloquer la route transcanadienne près de la frontière avec le Nouveau-Brunswick.

Dans un communiqué de presse, le gouvernement indique que l’interdiction vise ceux qui ont menacé de bloquer l’autoroute, samedi, en soutien à la manifestation de camionneurs à Ottawa. Une tempête hivernale est prévue samedi dans les régions du nord de la Nouvelle-Écosse et du sud du Nouveau-Brunswick.

Hospitalisations stables à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le nombre d’hospitalisations est demeuré stable à 20 patients depuis mardi, mais les admissions aux soins intensifs ont augmenté.

La santé publique indiquait vendredi qu’il y avait maintenant huit patients COVID-19 aux soins intensifs, trois de plus que mardi.

Les responsables de la communauté innue Sheshatshiu, au centre du Labrador, ont signalé deux nouveaux cas depuis jeudi, pour un total de 28 cas actifs.

Dans l’autre communauté innue du Labrador, Natuashish, les responsables affirment qu’il y avait 13 nouveaux cas confirmés vendredi, pour 14 cas actifs.

Le gouvernement du Nunatsiavut, de son côté, déclarait jeudi dans un communiqué qu’il n’y avait pas de cas actifs dans les cinq communautés inuites du Labrador. Une éclosion avait secoué la ville de Nain à la fin de décembre.

Et aussi dans l’Î.-P.-É.

Dans l’Île-du-Prince-Édouard, les rétablissements surpassaient vendredi les nouveaux cas par une marge de près de deux contre un.

L’administratrice en chef de la santé publique, Heather Morrison, a signalé 215 nouveaux cas de COVID-19, mais 417 nouvelles guérisons.

Il y avait 17 personnes hospitalisées avec la COVID-19, un nombre inchangé par rapport à jeudi.

La docteure Morrison a déclaré que deux personnes étaient aux soins intensifs et qu’une autre était hospitalisée pour une autre raison, mais a également été déclarée positive.

Les responsables ont signalé qu’une éclosion au foyer de soins de longue durée «Miscouche Villa» est maintenant terminée, mais il y a encore des éclosions dans sept autres foyers de l’île.

On signale également une éclosion à l’Hôpital du comté de Prince, tandis que 22 garderies ont signalé des cas.