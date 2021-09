Quatre personnes accusées de détournement de prestations d’urgence en Ontario

TORONTO — Une quatrième personne est maintenant accusée dans une affaire de fraude présumée en Ontario impliquant des prestations de soutien pendant la pandémie.

La Police provinciale de l’Ontario (OPP) a indiqué jeudi que Manish Gambhir, âgé de 41 ans, de Brampton, avait été accusé plus tôt cette semaine de possession d’une pièce d’identité et de biens criminellement obtenus. M. Gambhir a été libéré sous caution et doit revenir devant le tribunal le 10 novembre.

Le porte-parole de l’OPP, Bill Dickson, a déclaré que cette arrestation faisait partie de la même enquête qui a conduit à l’arrestation, plus tôt ce mois-ci, d’un ancien fonctionnaire provincial, de sa femme et d’un troisième homme.

La police avait déjà déposé des accusations criminelles contre Sanjay et Shalini Madan, ainsi que Vidhan Singh, en lien avec le stratagème présumé. L’agent Dickson précise que les quatre accusés n’ont aucun «lien direct» les uns avec les autres.

M. Singh, 54 ans, de Toronto, est accusé d’une fraude de plus de 5000 $, de blanchiment d’argent et de possession de biens de plus de 5000 $ criminellement obtenus. Il doit comparaître le 18 novembre.

L’avocat de Sanjay Madan a déclaré que son client était accusé de deux chefs de fraude de plus de 5000 $ et de deux chefs d’abus de confiance. Me Stephen Hebscher ajoute que M. Madan et sa femme Shalini sont aussi accusés de blanchiment de produits de la criminalité de plus de 5000 $ et de possession de produits de la criminalité de plus de 5000 $.

Le gouvernement de l’Ontario a intenté des poursuites contre le couple Madan et leurs deux fils adultes, alléguant qu’ils avaient émis et encaissé illégalement des chèques du Programme de soutien aux familles, qui visait à dédommager les parents pour les frais d’«école à la maison» pendant la pandémie. Le gouvernement allègue que 11 millions $ ont été détournés.

En outre, Sanjay Madan est accusé d’avoir empoché des millions de plus en pots-de-vin dans une fraude présumée d’une valeur de plus de 30 millions $.

M. Madan, sa femme et ses deux fils travaillaient tous pour le gouvernement provincial en technologies de l’information. M. Madan occupait un poste informatique de haut rang et il avait participé au développement d’une application informatique liée à une prestation d’urgence. Il a été congédié en novembre 2020.

Dans une déclaration de défense en vue du procès, M. Madan allègue que des failles dans la sécurité informatique ont permis un «détournement généralisé» des fonds de secours pendant la pandémie.