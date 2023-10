Quatre personnes blessées par balle sur le campus d’une université à Baltimore

BALTIMORE — Au moins quatre personnes ont été blessées, mais aucune ne se trouve dans un état critique, lors d’une fusillade survenue à l’Université d’État Morgan à Baltimore, mardi, selon les autorités qui ont exhorté les étudiants à se réfugier sur le campus de cette université historiquement noire.

Le département de police de Baltimore a initialement déclaré que des policiers étaient sur les lieux en raison d’une «situation de tireur actif». La police a gardé le campus fermé pendant des heures et a fourni peu d’informations sur son enquête. L’adresse donnée pour la fusillade semblait correspondre à un immeuble résidentiel situé sur le même pâté de maisons qu’un commissariat de police municipale.

Environ trois heures plus tard, la police a déclaré qu’il ne s’agissait plus d’une situation de tireur actif et a indiqué que davantage de détails étaient attendus lors d’un point de presse.

La porte-parole de la police, Amanda Krotki, a déclaré qu’il y avait plusieurs victimes ayant subi des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger. Au moins quatre personnes auraient été blessées par balle.

Aucune arrestation n’a été annoncée pour le moment.

Sur les lieux mardi soir, des policiers bloquaient l’entrée sud du campus, près des dortoirs, tandis qu’un hélicoptère de la police survolait les lieux.

L’université, qui compte environ 9000 étudiants, a été fondée en 1867 sous le nom de Centenary Biblical Institute. Elle a déménagé sur son site actuel au nord-est de Baltimore en 1917 et a été achetée par l’État du Maryland en 1939 dans le but d’offrir davantage d’opportunités aux citoyens noirs.