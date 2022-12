Quatre personnes dans un état critique après une bousculade dans un salle de Londres

LONDRES — Quatre personnes ont été hospitalisées vendredi dans un état critique après que des centaines de personnes se soient introduites de force dans une salle de concert à Londres lors d’une représentation de la star nigériane d’Afrobeats Asake.

La police a affirmé que huit personnes avaient été transportées à l’hôpital après avoir été prises dans une foule de personnes essayant d’entrer dans l’O2 Brixton Academy. Deux autres blessées ont été soignées sur place.

La police a déclaré que les services d’urgence avaient été appelés jeudi soir après qu’«une grande foule ait tenté d’entrer sans billet». Des séquences vidéo tournées par des passants montrent une foule de centaines de personnes devant la salle de concert et des dizaines de personnes poussant les portes et se précipitant à l’étage.

Le concert a été interrompu, un organisateur étant monté sur scène pour dire au public que des gens avaient forcé les portes.

La police métropolitaine a déclaré que des officiers, des ambulanciers et des pompiers sont arrivés et ont trouvé un certain nombre de personnes blessées en lien avec une bousculade.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré qu’il avait «le cœur brisé que cela puisse arriver aux Londoniens dans notre ville».

La police a déclaré qu’elle mènerait une enquête approfondie sur ce qui s’est passé et sur les gestes des agents. Une séquence montre un officier semblant pousser une femme dans quelques marches à l’entrée de la salle.

Un commandant de la police métropolitaine, Ade Adelekan, a affirmé que les policiers qui utilisent la force «savent qu’ils doivent être responsables de leurs actes». Il a déclaré que les séquences vidéo portées sur le corps des agents seraient analysées dans le cadre d’une enquête sur l’incident.

«Il s’agit d’un incident extrêmement bouleversant qui a laissé quatre personnes gravement malades à l’hôpital. Mes pensées et mes prières sont avec eux et leurs familles», a-t-il commenté.

La Brixton Academy, dans le sud de Londres, est l’une des salles de concert les plus célèbres de la ville. Construit comme salle de cinéma dans les années 1920, il a une capacité d’un peu moins de 5 000 personnes.