Trois personnes ont été poignardées dans une école à Halifax, un suspect arrêté

HALIFAX — Trois personnes ont dû être hospitalisées après avoir été poignardées à l’école secondaire Charles P. Allen de Halifax, en Nouvelle-Écosse, lundi matin. Un élève de l’école a été placé en garde à vue.

La police a confirmé s’être rendue à cette école du quartier de Bedford vers 9 h 30, lundi.

À leur arrivée sur les lieux, les agents ont arrêté une personne, confirmée comme étant un jeune élève de l’école.

La police a affirmé que trois personnes ont été transportées à l’hôpital, mais n’a pas précisé s’il s’agissait aussi d’élèves. La sévérité de leurs blessures n’a pas non plus été divulguée.

«L’école a été placée en confinement, sécurisée et a été fermée pour le reste de la journée. La police a terminé ses recherches dans l’école et travaille avec la direction pour faire sortir en toute sécurité les élèves et le personnel», a indiqué le Service de police de Halifax dans un communiqué.

L’enquête policière se poursuit dans ce dossier.