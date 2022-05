Quatre personnes ont perdu la vie dans un écrasement d’avion en Ontario

SIOUX LOOKOUT, Ont. — Quatre personnes ont perdu la vie dans l’écrasement d’un petit avion dans le nord-ouest de l’Ontario, dimanche. Le Bureau de la sécurité des transports a ouvert une enquête.

David Lavallée, officier des affaires publiques de l’Aviation royale canadienne, a confirmé que des recherches pour retrouver un appareil Piper PA-28 Cherokee avaient débuté près de Sioux Lookout, en Ontario, vers 4h30, samedi.

Des responsables avaient reçu la veille le signalement de l’absence d’un appareil en retard sur son plan de vol.

Il a ajouté qu’une équipe de secours a pu localiser le transpondeur d’urgence de l’appareil, ce qui a mené à la découverte du lieu de l’écrasement quelques heures plus tard au sud-est de Sioux Lookout, située à environ 450 kilomètres à l’est de Winnipeg.

«C’est isolé et très difficile d’accès», a décrit l’officier Lavallée.

Il a révélé que quatre personnes se trouvaient à bord et qu’aucune d’elles n’avait survécu à l’accident.

L’opération de recherche pour retrouver l’appareil a impliqué un avion Hercules et un hélicoptère Griffon des Forces armées en plus d’un hélicoptère du gouvernement de l’Ontario et d’une équipe de l’Association civile de sauvetage de Thunder Bay.

Selon les informations fournies par l’officier Lavallée, le petit avion avait décollé de Dryden, en Ontario, et se dirigeait vers Marathon.

Dans un bref communiqué, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a annoncé l’envoi d’une «équipe d’enquêteurs à la suite d’un accident mettant en cause un avion Piper PA-28-140 survenu vendredi près de Sioux Lookout».

Le porte-parole du BST, Chris Krepski, a mentionné que l’avion semblait avoir quitté Dryden en soirée, vendredi.

Il s’agit d’un deuxième écrasement impliquant un petit avion dans le nord de l’Ontario en avril. Un appareil Piper Commanche a été porté disparu après avoir décollé de Delhi, en Ontario, le 14 avril. Cet avion aussi se dirigeait vers Marathon. Malgré une vaste opération de recherche, on n’a retrouvé aucune trace des deux occupants.

La dernière position connue de l’avion était à 60 kilomètres au nord de Sault-Sainte-Marie.