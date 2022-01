Quatre personnes sont retrouvées mortes de froid à la frontière, au Manitoba

WINNIPEG — Des policiers de la GRC au Manitoba disent avoir découvert les corps de quatre personnes, dont un bébé, près de la frontière américaine.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), les quatre personnes sont mortes de froid pendant un blizzard et des températures polaires.

La GRC affirme que les autorités américaines l’ont d’abord informée qu’un petit groupe de personnes était entré aux États-Unis dans les environs d’Emerson, au Manitoba. Ce groupe aurait eu en sa possession des articles pour un bébé, mais il n’y avait pas de bébé parmi eux.

Les policiers de la GRC ont alors fouillé le secteur mercredi et ils ont retrouvé les corps d’un homme et d’une femme adultes, d’un bébé et «probablement d’un adolescent», a déclaré la commissaire adjointe Jane MacLatchy, en conférence de presse jeudi.

La GRC a précisé que les corps avaient été retrouvés du côté canadien de la frontière, à environ 10 km à l’est du poste frontalier d’Emerson.

La recherche d’éventuels survivants ou d’autres victimes s’est poursuivie mercredi soir et les policiers continuaient jeudi de patrouiller dans ce secteur très enneigé, avec des motoneiges et des véhicules tout-terrain, a indiqué la GRC.

La police fédérale a déclaré qu’elle travaillait avec les autorités américaines des douanes et de la protection des frontières, ainsi qu’avec le département de la Sécurité intérieure.