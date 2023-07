Quatre personnes tuées lors de tirs à Philadelphie et un suspect en garde à vue

PHILADELPHIE — Aux États-Unis, un homme armé portant un gilet pare-balles a ouvert le feu à Philadelphie, en Pennsylvanie, dans la nuit de lundi à mardi, tuant quatre personnes et en blessant deux autres, selon la police.

La commissaire de police Danielle Outlaw a déclaré lors d’une conférence de presse que toutes les victimes étaient des hommes.

Le suspect a été arrêté dans une ruelle sans incident, a indiqué Mme Outlaw. Il avait un gilet pare-balles, plusieurs chargeurs, un fusil de type AR, une arme de poing et une radio de police à balayage de fréquences, a-t-elle précisé.

«À ce stade, tout ce que nous savons, c’est que cette personne a décidé de quitter son domicile et de s’en prendre à des individus», a dit Mme Outlaw.

Les tirs se sont produits un jour après que des coups de feu ont éclaté lors d’une fête de quartier à Baltimore, à environ 160 kilomètres au sud-ouest, tuant deux personnes et en blessant 28 autres. Les blessés étaient âgés de 13 à 32 ans et plus de la moitié d’entre eux étaient mineurs, selon les autorités.

Les violences de Philadelphie constituent la 29e tuerie de masse du pays en 2023, selon une base de données gérée par The Associated Press et USA Today en partenariat avec l’université de Northeastern.

Depuis le début de l’année, le pays a connu le nombre le plus élevé jamais enregistré de tueries et de décès en une seule année.

Selon la base de données, il y a eu plus de 550 tueries depuis 2006, au cours desquelles au moins 2900 personnes sont mortes et au moins 2000 ont été blessées.