Quatre suspects arrêtés pour l’enlèvement d’un adolescent à Toronto

TORONTO — La police de Toronto annonce avoir procédé à l’arrestation de quatre suspects en lien avec l’enlèvement d’un adolescent de 14 ans, en mars dernier. Un cinquième suspect demeure recherché.

Au moment des événements, les policiers avaient évoqué l’hypothèse que le motif du kidnapping pouvait être lié aux activités criminelles alléguées du demi-frère de la victime.

Selon les policiers, les arrestations ont eu lieu plus tôt cette semaine. Les quatre individus âgés de 25 à 38 ans font face à un total de 26 chefs d’accusation, dont enlèvement en vue d’obtenir une rançon, séquestration, complot dans le but de commettre un acte criminel et d’avoir proféré des menaces.

Le chef de police de Toronto, Mark Saunders, a confirmé que ses enquêteurs recherchent toujours un cinquième suspect. Il n’écarte pas la possibilité que d’autres arrestations et d’autres accusations puissent s’ajouter au dossier.

L’adolescent avait été enlevé en pleine rue, vers 8 h 30 le 4 mars, en représailles pour ce qui semble être une affaire de vol de cocaïne dont la valeur s’élèverait à plusieurs millions de dollars.

La victime a été séquestrée durant 36 heures. Une alerte AMBER a été déclenchée jusqu’à ce qu’il soit retrouvé en bonne santé dans le secteur de Brampton, en Ontario.

L’adolescent n’avait aucun lien avec toute activité criminelle que ce soit, ont confirmé les autorités policières. Il avait été enlevé en matinée, mais sa disparition n’a été rapportée qu’en fin de journée parce que l’école n’avait jamais signalé son absence.

Les arrestations ont été effectuées en même temps que plusieurs perquisitions qui ont mené à la saisie d’un kilogramme de cocaïne, plus de 31 kilogrammes de cannabis et des milliers de dollars en argent.