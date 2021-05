Québec: 15 000 enseignants du collégial en grève de midi, mardi, jusqu’à jeudi midi

MONTRÉAL — Les membres des syndicats d’enseignants de cégep affiliés à la CSN seront en grève partout au Québec à compter de midi ce mardi, jusqu’au 13 mai à midi.

Au cours des dernières semaines, les assemblées générales des 45 syndicats de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ–CSN), qui représentent plus de 15 000 enseignants, se sont dotés de mandats de débrayage de cinq jours à exercer au moment jugé opportun.

Les syndiqués pensent qu’après 18 mois de pourparlers et une convention collective échue depuis plus d’un an, l’incertitude a assez duré. La FNEEQ estime que le gouvernement du Québec joue la carte de l’usure et que les pourparlers font du surplace depuis un bon moment.

Les syndiqués aspirent à améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage dans le réseau collégial. Ils dénoncent la précarité, tant au secteur régulier qu’à la formation continue.