Québec: 22 millions $ de plus aux services de garde non subventionnés

QUÉBEC — Le gouvernement du Québec annonce l’octroi jusqu’au 19 juin prochain d’une aide financière de 22 millions $ aux garderies non subventionnées (GNS) et aux responsables de services de garde reconnus non subventionnés pour leur réouverture progressive. Cette aide s’ajoute aux 30,5 millions $ versés du 16 mars au 1er mai.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, explique ce soutien inhabituel par le besoin d’optimiser la capacité du réseau à répondre à la forte demande en prévision d’un retour éventuel à la fréquentation habituelle en cette crise de COVID-19.

David Haddaoui, président de l’Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI), soutient que le ministre Lacombe et son équipe ont mis en place les conditions favorables à la réouverture des garderies non subventionnées en installation en période de déconfinement graduel.

La présidente de la Coalition des garderies privées non subventionnées, Marie-Claude Collin, ajoute que le ministre a été sensible aux inquiétudes financières des établissement de la coalition.