Québec: 3 arrestations après que des coups de feu aient été entendus près d’un bar

QUÉBEC — La police de Québec rapporte que trois suspects ont été arrêtés en début de nuit, mercredi, après qu’au moins un coup de feu ait été entendu à l’extérieur d’un établissement licencié de la Basse-Ville.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) précise que l’incident s’est produit lors d’une altercation impliquant plusieurs personnes survenue à l’extérieur du Cabaret Lady Mary Ann, un bar de danseuses nues situé sur le boulevard Charest Ouest. On ne déplore aucun blessé.

La police précise que juste avant 2h00, un appel a été logé au central téléphonique 911 pour signaler du désordre impliquant plusieurs personnes. Une automobile aurait ensuite quitté rapidement les environs de l’établissement.

Des patrouilleurs du SPVQ ont intercepté le véhicule suspect dans le secteur du boulevard de L’Entente; trois hommes étaient à bord.

L’un d’eux a tenté de prendre la fuite à pied, mais il a été localisé quelques minutes plus tard dans le secteur de l’avenue Saint-Sacrement et du boulevard de L’Entente, notamment grâce au travail d’un chien et de son maître. Une arme de poing a ensuite été saisie à proximité.

Entre-temps, des techniciens en identité judiciaire ont été mis à contribution afin de mener les expertises nécessaires.

Les trois suspects âgés de 19 à 35 ans ont été conduits à la centrale de police.

L’enquête est menée par l’équipe du projet MALSAIN, mis en place en février 2019 par le SPVQ afin de contrer une hausse de la violence liée au trafic de stupéfiants du crime organisé. La SPVQ signale que le projet MALSAIN a permis jusqu’ici plusieurs arrestations et qu’un bon nombre d’armes à feu ont été saisies.