Québec: 42 000 foyers privés de courant vendredi, mise au point d’Hydro-Québec à 9h30

MONTRÉAL — Hydro-Québec avait encore du mal à redonner le courant à ses dizaines de milliers de clients qui restaient privés d’électricité, tôt vendredi matin, six jours après le passage d’orages meurtriers au Québec et en Ontario.

Peu après 7h00, plus de 42 000 abonnés n’avaient pas d’électricité, dont au-delà de 29 000 dans la seule région des Laurentides. Les deux autres régions les plus affectées par les pannes étaient encore celles de Lanaudière et de l’Outaouais.

Hydro-Québec signalait jeudi midi que 55 000 de ses clients n’avaient pas de courant.

La société d’État a prévenu que de nouvelles pannes pouvaient se déclarer pendant que les équipes travaillent à rétablir le service. D’ailleurs, vendredi matin, il y avait quelque 7000 abonnés privés d’électricité de plus qu’en fin de soirée, jeudi.

Pour expliquer l’ampleur de la tâche, la présidente et cheffe de la direction d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, a expliqué jeudi que samedi dernier, 500 000 clients ont subi une perte de courant électrique en peu de temps, dans un espace de 100 kilomètres par 300. Elle a rappelé qu’il était impossible d’avoir des équipes prêtes à des événements climatiques d’une ampleur aussi exceptionnelle.

Lors d’une précédente conférence de presse, Hydro-Québec avait averti que les résidences plus isolées ou plus difficiles d’accès devraient attendre jusqu’à vendredi ou samedi pour que l’alimentation électrique soit rétablie.

Hydro-Québec doit tenir à 9h30 vendredi une conférence de presse pour dresser une mise à jour de la situation et possiblement préciser les échéanciers de rétablissement.

Par ailleurs, Hydro Ottawa affirme que la plupart des quelque 37 000 abonnés d’Ottawa qui étaient toujours sans électricité vendredi devraient la récupérer pendant la journée. Cependant, les conditions météorologiques pourraient affecter les efforts de restauration si des vents, des pluies et des orages plus violents se produisent.

À l’échelle de l’Ontario, Hydro One avertit que les clients sinistrés des régions de Bancroft, Perth et Tweed devraient être privés d’électricité pendant plusieurs autres jours. Environ 61 000 abonnés d’Hydro One ont passé la nuit de vendredi dans le noir.

Le mauvais temps de samedi dernier a causé la mort d’au moins 11 personnes en Ontario et au Québec. Le dernier décès, signalé jeudi, est celui d’un homme de 58 ans qui, selon la Police provinciale de l’Ontario, a été frappé par la chute d’un arbre dans une région éloignée de la municipalité de Marmora & Lake.