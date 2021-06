Québec: 60 millions $ de plus à trois programmes d’aide à la rénovation résidentielle

QUÉBEC — Le gouvernement du Québec annonce mercredi l’allocation d’une somme supplémentaire de 60 millions $ à trois programmes existants qui aident les Québécois à rénover leur domicile.

Les programmes Rénovation Québec (PRQ), RénoRégion (PRR) et d’adaptation de domicile (PAD) de la Société d’habitation du Québec (SHQ) reçoivent chacun 20 millions $ de plus pour l’année financière en cours.

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, estime qu’il s’agit d’une façon de stimuler la relance économique dans toutes les régions du Québec.

Rénovation Québec s’ajoute à l’aide financière versée par les municipalités aux propriétaires pour la réalisation de travaux de rénovation résidentielle tels que la réfection de façade ou la correction des défectuosités liées à la sécurité des occupants. Les travaux visent à améliorer les logements dans les secteurs résidentiels dégradés.

RénoRégion soutient les propriétaires à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural et qui souhaitent exécuter des travaux pour corriger des défectuosités majeures que présente leur maison. Le programme s’applique aux municipalités de moins de 15 000 habitants, à celles qui sont situées dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ou à celles de 15 000 habitants ou plus ayant des secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc ou d’égouts.

Enfin, le Programme Adaptation de domicile s’adresse aux personnes qui ont une déficience entraînant une incapacité importante et persistante et qui sont sujettes à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités quotidiennes.