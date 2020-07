Québec: accès en forêt sur les terres de l’État de nouveau permis vendredi matin

QUÉBEC — L’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État doit de nouveau être permis au Québec à compter de ce vendredi, à 8h00.

La décision a été annoncée quelques heures plus tôt par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui a décidé de lever totalement l’interdiction.

Cette levée, qui prévoit aussi la réouverture de chemins pour des considérations d’intérêt public, s’applique sur le territoire du secteur de Chute-des-Passes, au Lac-Saint-Jean, où un important feu de forêt a sévi au cours des dernières semaines.

Le ministère signale que sa décision a été prise de concert avec l’Organisation de la sécurité civile, à la suite des interventions menées par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pour combattre les incendies et après analyse des conditions météorologiques actuelles et à venir dans le secteur.

Au Lac-Saint-Jean, Environnement Canada prévoit des averses samedi et dimanche et évalue les possibilités d’averses à 40 % vendredi et lundi et à 60 % mardi.

Le ministère précise toutefois que des opérations d’extinction des feux se poursuivent dans le secteur où s’appliquait l’interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et la fermeture de chemins. Le public est donc invité à éviter ces territoires dans la mesure du possible et à être prudent pour éviter d’allumer des feux lorsqu’on est en forêt ou tout près.

Vendredi matin, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) dénombrait sept feux de forêt en activité au Québec.