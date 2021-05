Québec accorde 8 M $ aux Studios Félix & Paul pour développer des films sur l’espace

MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec veut viser la Lune. Il accorde 8 millions $ à l’entreprise Studios Félix & Paul pour l’aider à développer son offre de contenu axé sur l’exploration spatiale.

Ce studio qui se spécialise dans la production de courts et de longs métrages en réalité virtuelle a développé au cours des dernières années une riche expertise qui lui a permis de collaborer avec des organisations et des personnalités de renommée mondiale, comme la NASA, SpaceX, le président Barack Obama et le président Bill Clinton.

Le soutien financier de Québec permettra à Studios Félix & Paul de développer une nouvelle caméra afin de capter des images à l’extérieur de la Station spatiale internationale (SSI).

Cela permettra aussi à l’entreprise d’adapter ses caméras actuelles pour documenter et prendre des images de la Lune dans le cadre d’une future mission en 2024.

Évalué à 38,6 millions $, le projet sera réalisé en collaboration avec la NASA, l’International Space Station U.S. National Laboratory et l’Agence spatiale canadienne.

«Il y a peu d’entreprises qui ont accès à un terrain de jeu aussi épatant que Felix & Paul. La confiance qu’accorde la NASA à cette entreprise montréalaise consacre la haute compétence de l’équipe et une capacité à innover qui nous fait honneur», a dit en conférence de presse, vendredi, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Pour aider l’entreprise, Investissement Québec accorde un prêt de 8 millions $. Une partie du prêt est «remboursable», avec un taux d’intérêt dont le ministre s’est gardé de révéler le chiffre, et l’autre partie est «convertible». C’est-à-dire qu’elle peut être convertie en action dans le futur ou remboursée, a précisé M. Fitzgibbon.

Huit nouveaux emplois spécialisés en développement technologique audiovisuel verront le jour en plus de consolider les 60 emplois actuels en développement de contenus immersifs. À cela viendront s’ajouter environ 30 emplois contractuels durant la phase de réalisation.

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.