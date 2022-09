Québec ajoute 13 décès au bilan et signale une hausse des hospitalisations

MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec ajoute 13 décès à son bilan et fait état d’une hausse des hospitalisations liées à la COVID-19.

Le ministère de la Santé a signalé mercredi 13 nouveaux décès, mais aucun dans les 24 dernières heures. Douze décès sont survenus il y a entre deux et sept jours et un autre a eu lieu il y a plus de sept jours. Le total de décès s’élève à 16 433 depuis le début de la pandémie.

Il y avait 1635 hospitalisations, dont 555 en raison de la COVID-19, soit une augmentation de 78 par rapport à la veille. Il y avait 32 personnes aux soins intensifs, dont 15 en raison de la COVID-19, soit une diminution de deux par rapport à la veille.

Le ministère a signalé 924 nouveaux cas, bien que le nombre de cas répertorié n’est pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Du côté des travailleurs de la santé, 3457 étaient absents pour des raisons liées à la COVID-19, comme un retrait préventif ou un isolement, soit 268 travailleurs de plus que le bilan précédent.

Un total de 186 tests rapides ont été autodéclarés pour la journée de mardi, dont 157 positifs. Le total s’élève à 284 882 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant, dont 238 663 positifs.

Du côté de la vaccination, 16 919 doses administrées s’ajoutent, pour un total de 20 825 747 doses administrées au Québec.