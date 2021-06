Québec alloue 5,5 M $ au SPVM pour intensifier la lutte contre le trafic d’armes

MONTRÉAL — Devant la montée de la violence par arme à feu dans la métropole, Québec alloue 5 millions $ sur deux ans au Service de police de la Ville de Montréal pour l’aider à juguler le problème à la source.

L’annonce en a été faite mardi par la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, à Montréal-Nord, une communauté qui a subi plus que sa part de cette violence.

L’argent servira à presque doubler le personnel de la nouvelle Équipe de lutte contre le trafic d’armes (ELTA), qui passera de 23 policiers à 40.

Le directeur du SPVM, Sylvain Caron, a expliqué que l’objectif est de développer une expertise en répression du trafic d’armes afin que celles-ci soient interceptées avant d’arriver entre les mains de gangs criminels.

«Une arme de moins, pour moi, c’est une victime de moins et c’est une centaine de citoyens sécurisés. Pour nous, c’est important: chaque arme qui est saisie autant par les enquêteurs que par les patrouilleurs (…) a une grande importance», a fait valoir le directeur Caron. Dans le même esprit, il a souligné qu’«un trafiquant de moins, c’est plusieurs armes de moins», d’où la nécessité de s’attaquer à cette réalité et non seulement à ses conséquences

Pas moins de 250 armes ont été saisies par le SPVM depuis le début de l’année. La ministre Guilbault a pour sa part fait état d’une augmentation de 39 % des tentatives de meurtre avec arme à feu et de 107 % des infractions violentes armées en 2020.

Mme Guilbault a insisté sur la nécessité de «permettre aux citoyens de retrouver une certaine paix d’esprit, parce que ce n’est pas normal d’être inquiet à tout moment de voir des conflits armés surgir dans nos rues ou ailleurs».