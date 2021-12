Québec amorce une vaste réforme qui vise à rebâtir la confiance envers les policiers

Québec change les règles du jeu en matière policière afin, entre autres, d’élargir le pouvoir du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) face aux infractions commises par des policiers et de donner à la ministre de la Sécurité publique la capacité d’obliger les corps policiers à suivre ses directives.

Le projet de loi 18, un projet omnibus déposé mercredi par la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault, ratisse très large et touche de nombreux aspects du travail policier et de la supervision de celui-ci dans le but de «reconquérir la confiance du public», selon l’expression utilisée par Mme Guilbault. Elle met ainsi en application une quarantaine des 138 recommandations du Comité consultatif sur la réalité policière, dont le rapport a été déposé en mai dernier.

BEI: mandat élargi

Un des éléments majeurs consiste à transférer au Bureau des enquêtes indépendantes l’ensemble des enquêtes où un policier pourrait avoir commis une infraction criminelle.

Le BEI, qui intervient dans tous les cas où des personnes sont tuées ou blessées lors d’opérations policières, était aussi appelé à enquêter sur les allégations d’infractions à caractère sexuel visant des policiers. Bien qu’il pouvait aussi enquêter sur d’autres types d’infractions criminelles dans des circonstances particulières, toutes ces situations lui seront dorénavant référées.

Pouvoirs accrus à la ministre

Par ailleurs, bien que la ministre de la Sécurité publique ait toujours eu la capacité d’émettre des directives à l’endroit des corps policiers, celles-ci n’étaient pas obligatoires. En vertu du projet de loi 18, elles le deviendront. Mme Guilbault a donné à cet effet l’exemple des interpellations policières aléatoires basées sur des motifs discriminatoires. En vertu de ses nouveaux pouvoirs, ses directives devront être suivies et le fait de ne pas les respecter sera considéré comme une faute menant à des sanctions disciplinaires.

Le projet de loi donne également davantage de pouvoirs au commissaire à la déontologie et une plus grande latitude pour mener ses enquêtes.

Un autre volet du projet touche la transmission de l’information en temps opportun lors de disparitions de personnes. En vertu du projet de loi, un juge de paix aura la capacité d’obliger la transmission de certaines informations qu’il estime essentielles aux recherches en vue de retracer des personnes disparues.

Embauche d’experts civils

De plus, les corps policiers pourront désormais embaucher des personnes qui n’ont pas une formation de l’École nationale de police comme membres à part entière du corps de police. Cette innovation permettra par exemple d’embaucher des experts dans différents domaines comme la technologie, le droit, la fiscalité et ainsi de suite. Ces personnes devront suivre une formation d’appoint sur le travail policier et leurs expertises seront mises à contribution dans le cadre d’enquêtes exigeant des connaissances qui sortent du champ d’expertise policière.

Le projet de loi 18 prévoit également des modifications au système correctionnel et de libérations conditionnelles afin d’assurer une plus grande rigueur et davantage d’efficacité, bien que la ministre précise qu’il n’est pas question de porter atteinte au «délicat équilibre qui doit constamment être préservé entre la protection du public et la réinsertion sociale des personnes contrevenantes».

Enfin, Québec permettra aux différentes juridictions locales, MRC, municipalités et autres, d’adopter des schémas de couverture de risque incendie qui s’étendent sur une plus longue période afin d’en alléger l’administration.