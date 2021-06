Québec annonce 114 M $ pour les Carrefours jeunesse-emploi et un financement modifié

MONTRÉAL — Québec annonce qu’il redonne les moyens financiers aux Carrefours jeunesse-emploi pour offrir leurs services à des milliers de jeunes supplémentaires.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, corrige aussi la modification de la mission des Carrefours jeunesse-emploi qui avait été implantée par le gouvernement Couillard et qui les avait empêchés d’aider 70 000 jeunes, selon leur évaluation.

Au total, une somme de 114 millions $ est octroyée aux 110 Carrefours jeunesse-emploi. De celle-ci, 32 millions $ seront versés cette année pour la mission des organismes et des activités spécifiques.

Les Carrefours jeunesse-emploi épaulent les jeunes de 18 à 35 ans dans leur quête, qu’il s’agisse de réintégrer le marché du travail, de l’intégrer, de fonder leur propre entreprise, de retourner aux études ou autres.

Par la nouvelle entente annoncée par le ministre Boulet, le financement des Carrefours jeunesse-emploi se fera à la fois «à la mission» de l’organisme et par entente de service. Cela leur assurera davantage de stabilité dans le financement, en plus de leur donner plus de moyens pour aider plus de jeunes.