Québec annonce des compensations pour les citoyens évacués en raison de feux de forêt

Les citoyens qui ont dû évacuer leur résidence en raison des incendies de forêt recevront une compensation de 1500 $, quelle que soit la durée de leur évacuation.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, en a fait l’annonce vendredi à Québec, ajoutant que la totalité des dépenses encourues par les municipalités et les organismes comme la Croix-Rouge sera aussi remboursée.

Au total, 13 520 citoyens demeurent évacués, dont plus de 7400 de Chibougamau et 2000 de Lebel-sur-Quévillon.

Pas de pluie, vents faibles

La lutte contre les immenses incendies de forêt se poursuit et bien qu’aucune précipitation ne soit prévue en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec avant lundi soir, les vents sont faibles, ce qui aide à ralentir leur propagation.

L’arrivée d’une centaine de pompiers français et d’une cinquantaine d’autres du Nouveau-Brunswick, qui sont tous déployés ou sur le point de l’être, vient aussi donner un sérieux coup de main dans ce combat contre les éléments. Environ 300 autres pompiers forestiers venant des États-Unis, du Portugal et d’Espagne sont attendus en début de semaine prochaine.

Selon la ministre des Ressources naturelles et de la Forêt, Maïté Blanchette Vézina, la phase de sprint de la lutte est maintenant derrière nous et fait place à une phase marathon. Pas moins de 648 000 hectares de forêt sont affectés par plus de 140 incendies dans la zone intensive, soit 14 fois la superficie de l’île de Montréal, mais si on y ajoute les feux qui ravagent les zones nordiques, où la SOPFEU n’est pas en intervention, c’est un total de 876 000 hectares de forêt qui sont affectés.

Réouverture des forêts sur la Côte-Nord

En contrepartie, la pluie qui s’est abattue sur la Côte-Nord permet maintenant de lever l’interdiction de circuler dans la forêt publique dans cette région. Les feux à ciel ouvert y sont toutefois toujours interdits, tout comme les travaux forestiers.

Les employés des entreprises forestières pourront donc quand même se rendre à leurs installations afin de constater les dégâts et se préparer à lancer une récolte rapide des arbres affectés. Le cœur des arbres brûlés représente toujours une valeur commerciale, mais ceux-ci ne peuvent être laissés sur place longtemps, car les insectes s’y attaquent rapidement après un incendie de forêt.

François Bonnardel a aussi annoncé la réouverture de la route 389 qui relie Baie-Comeau au réservoir Manicouagan et à Fermont. La voie ferrée qui relie Schefferville à Sept-Îles, elle, doit être remise en service la semaine prochaine, redonnant accès non seulement à la ville nordique, mais aussi aux communautés autochtones qui la bordent et qui se trouvaient isolées depuis sa fermeture.

Fait à noter, une cinquantaine de détenus de l’établissement carcéral d’Amos, en Abitibi, ont été évacués de façon préventive.