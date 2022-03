Québec annonce des investissements de 6,8 milliards $ dans les infrastructures

MONTRÉAL — Québec a confirmé, lundi, des investissements de 6,8 milliards $ dans les infrastructures de la province. Les sommes financeront plus d’un millier de projets dans les infrastructures routières, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires entre 2022 et 2024.

«C’est 2 milliards $ de plus qu’en 2019, a déclaré François Bonnardel, le ministre des Transports, lors d’un point de presse entouré de camions de construction à Anjou dans l’est de Montréal. C’est 1350 projets qui vont prendre forme un peu partout sur le territoire à partir de cet été.»

De ce montant, 2,7 milliards $ seront consacrés à maintenir les structures en bon état. Une somme de 1,5 milliard $ sera consacrée aux chaussées.

Montréal, où avait lieu l’annonce, obtiendra un peu plus d’un milliard $ de l’enveloppe totale. Cela représente une somme «colossale » pour la métropole, a fait valoir la ministre responsable de la région de Montréal, Chantal Rouleau, qui était présente à la conférence de presse.

L’annonce touchera de nombreuses infrastructures autoroutières de la grande région de Montréal. Mme Rouleau a assuré que les principaux partenaires de Mobilité Montréal, qui comprend le gouvernement, les villes et les sociétés de transport public, tenteront de réduire le plus possible les impacts des travaux sur les automobilistes.

«Évidemment, quand on parle de travaux, on parle aussi de mesures de mitigation, a répondu Mme Rouleau. Parfois on va parler de voie de contournement. Parfois on va parler d’augmenter le réseau d’autobus.»