Québec annonce la suspension des cours et la fermeture des bars

MONTRÉAL — Devant une situation de plus en plus critique en raison du variant Omicron, Québec resserre de nouveau les restrictions sanitaires. Les bars, les salles de spectacles, les cinémas, les casinos, les gyms et les spas devront fermer leurs portes dès 17h lundi.

Les restaurants, eux, pourront continuer d’accueillir des clients, mais leurs heures d’ouverture seront limitées de 5h à 22h.

Québec a aussi annoncé la suspension des cours des écoles primaires, secondaires et des centres de formations professionnelles et pour adultes à compter de mardi. Le retour en classe se fera le 10 janvier. Si le retour était initialement prévu avant cette date, l’enseignement aura lieu en ligne.

Cependant, les écoles primaires demeureront accessibles jusqu’aux congés des Fêtes pour permettre la vaccination et la distribution des tests rapides, a expliqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse virtuelle.

Les services de garde scolaires vont demeurer ouverts jusqu’aux Fêtes, en donnant la priorité aux travailleurs de la santé. Les centres de la petite enfance et les garderies resteront aussi ouverts.

Le gouvernement provincial rend également le télétravail obligatoire.

Les compétitions sportives professionnelles et amateurs devront se dérouler à huis clos. Les activités parascolaires, elles, sont annulées.

Si le ministre permet toujours les soupers de Noël à dix convives adéquatement vaccinés, il a rappelé qu’il s’agit bien là d’un maximum et a enjoint les Québécois à «limiter les contacts le plus possible», de leur propre initiative. «C’est aux gens à se responsabiliser», a-t-il commenté.

Il a prévenu que les mesures seront appelées à changer «au fur et à mesure que nous aurons de la nouvelle information».

En attendant, «il ne faut pas oublier le port du masque et la distanciation», tout comme le lavage des mains, a rappelé le directeur national de santé publique, le Dr Horatio Arruda, ajoutant que plus les gens seront prudents, «moins on risque d’aller vers des mesures beaucoup plus strictes».

Situation critique

«La transmission communautaire, elle est fulgurante, s’est désolé le ministre. C’est la guerre en ce moment avec le virus.»

En date de lundi, l’Institut national de santé publique du Québec comptait 4571 nouveaux cas de COVID-19, «le plus haut nombre de cas que nous avons jamais annoncé depuis le début de la pandémie».

«Nous avons déjà atteint 50 % de notre capacité de lits COVID», a expliqué M. Dubé, qui a dit envisager de «faire du délestage additionnel dans nos hôpitaux».

Alors que le nombre de cas grimpe, la santé publique n’est plus en mesure de retracer les contacts de toutes les personnes infectées. En conséquence, «nous vous demandons d’entrer en contact vous-mêmes avec ceux avec qui vous auriez pu avoir des contacts», a dit le ministre.

Pour ce qui est du dépistage, il a indiqué que la province était déjà au maximum de sa capacité, «avec plus de 45 000 tests dans les derniers jours». Faisant remarquer que plusieurs personnes sont allées se faire tester juste au cas où, il a appelé la population à «laisser la priorité aux gens qui sont probablement contagieux et qui ont des symptômes».

Des tests rapides sont disponibles gratuitement en pharmacie depuis lundi, mais eux aussi nécessitent d’avoir des symptômes pour être utilisés.

M. Dubé a aussi martelé l’importance d’aller chercher sa troisième dose de vaccin, qui «fait passer la protection contre le variant Omicron de 30 % avec les deux doses à 75 %».

Les personnes de 65 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour leur dose de rappel depuis lundi, et celles de 60 ans et plus auront cette possibilité dès la semaine prochaine. Ceux qui vivent avec certains problèmes de santé, qui travaillent dans le réseau de la santé ou qui sont enceintes sont aussi admissibles.

—–

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.