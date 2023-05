Québec annonce le conventionnement de cinq autres CHSLD privés

COTEAU-DU-LAC, Qc — Le gouvernement du Québec a annoncé lundi le conventionnement de cinq autres centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privés avec l’objectif d’améliorer la qualité des soins et des services.

La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, en a fait l’annonce au CHSLD Soulanges, en Montérégie, qui fait partie des cinq établissements ciblés.

Les quatre autres installations privées non conventionnées sont : CHSLD Manoir Harwood (Montérégie-Ouest), CHSLD de la Rive (Laval), CHSLD Manoir de l’Ouest de l’île (Ouest-de-l’Île-de-Montréal) et CHSLD Wales (Estrie).

Cela porte à huit le nombre de CHSLD privés conventionnés, encore loin de l’objectif de Québec. On promet d’autres annonces «au cours des prochaines semaines».

En juin dernier, le gouvernement Legault indiquait que «jusqu’à 20 établissements» pourraient être conventionnés en 2022-2023, et que la démarche se poursuivrait en 2023-2024.

Lundi, le gouvernement a indiqué son engagement à conventionner tous les CHSLD privés au Québec d’ici 2025.

La ministre Sonia Bélanger a soutenu que son gouvernement accélérait cette harmonisation et que le but est «d’assurer une qualité de soins et de services qui soit comparable dans l’ensemble des milieux de vie».

Les appels à l’action s’étaient multipliés après la mise au jour d’une situation catastrophique pour les résidants à la Résidence Herron et de nombreux décès liés à la pandémie dans des CHSLD.

À l’enquête de la coroner sur la vague de décès, Me Alexandre Paradis, avocat du directeur général et de la propriétaire de la Résidence Herron, affirmait notamment en janvier 2022 que le gouvernement québécois faisait face à un choix : abandonner les CHSLD privés ou mieux les soutenir.

Me Paradis reprochait en outre au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal son peu de considération pour les demandes du CHSLD Herron relativement au manque de personnel au début de la pandémie.