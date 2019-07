Québec annonce plus de 23 millions $ pour développer l’intelligence artificielle

Québec a annoncé lundi l’attribution d’une aide financière de 23,4 millions $, répartie jusqu’en 2023, à SCALE AI, un pôle d’investissement axé sur l’application de l’intelligence artificielle.

SCALE AI (Supply Chain And Logistic Excellence Artificial Intelligence) compte soutenir des projets de formation d’une valeur totale de 46,8 millions $ sur une période de quatre ans, à raison de 11,7 millions $ par année. Ainsi, l’aide du gouvernement représente 50 pour cent de l’investissement global, ce qui correspond à 5,58 millions $ pour chaque année financière de 2019-2020 à 2022-2023.

Dans un premier temps, le projet visera la formation d’une cinquantaine de spécialistes, qui, par la suite, offriront un apprentissage sur mesure à des entreprises pour mettre en œuvre des projets d’accroissement de la productivité liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Ensuite, une formation standardisée sera donnée à des travailleurs provenant de divers milieux de travail. Celle-ci sera offerte par des universités, des cégeps, des OBNL et des formateurs privés à tout travailleur souhaitant développer des compétences liées à l’intelligence artificielle. Au terme du projet, plus de 20 000 professionnels et spécialistes auront suivi ces formations.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a expliqué par voie de communiqué que «le projet de SCALE AI permettra la mise en place de solutions concrètes pour compenser la rareté de la main-d’œuvre et offrir des formations de pointe pour tous les secteurs économiques du Québec».

SCALE AI est composé de 78 entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs d’activité et compte 40 partenaires provenant de différents milieux. Plus de 1150 scientifiques en sciences des données, en intelligence artificielle et en recherche opérationnelle participent à ce consortium.