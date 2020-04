Québec annule toute intervention non urgente dans les hôpitaux pour deux semaines

QUÉBEC — La situation dans les CHLSD et les résidences pour personnes âgées est toujours la plus inquiétante au Québec et c’est pourquoi le gouvernement y portera toute son attention au cours des prochaines semaines.

Le premier ministre François Legault a annoncé lundi que toutes les interventions chirurgicales non urgentes prévues dans les hôpitaux du Québec au cours des deux prochaines semaines seront reportées à une date ultérieure afin que les médecins puissent venir en aide à leurs confrères et consoeurs travaillant dans les CHSLD.

M. Legault a toutefois rassuré les patients atteints d’un cancer ou de maladies cardiaques: s’ils avaient une chirurgie jugée essentielle au cours de cette période, elle aura lieu tel que prévu, mais «tout ce qui peut être reporté va l’être».

Le premier ministre a par ailleurs rappelé qu’il manquait plus de 2000 employés dans les résidences du Québec. Malgré les 100 médecins spécialistes qui se sont ajoutés au cours des derniers jours, le réseau a besoin de plus.

Le réseau a aussi besoin de personnel à temps plein afin d’éviter le va-et-vient constant et augmenter la coordination entre les équipes de travail, ce qui ne peut pas se faire si ces équipes changent constamment de médecin, d’où l’importance de retarder les chirurgies non essentielles dans le réseau hospitalier afin de favoriser la transition à temps plein des médecins vers les établissements en difficultés.

Puis, afin de venir en aide aux régions plus sévèrement touchées comme à Montréal, M. Legault a aussi lancé un appel à l’aide aux médecins et infirmières des régions moins affectées — comme Québec — à s’expatrier.

Il a d’ailleurs admis que la situation salariale des préposés aux bénéficiaires aurait dû être revue avant cette crise. Il a demandé au Conseil du Trésor de convoquer les grands syndicats à une réunion qui aura lieu mardi afin de faire avancer ce dossier.

Le premier ministre est aussi au fait des rumeurs qui ont récemment circulé au sujet d’un possible manque de matériel médical dans les CHSLD et les résidences, mais il a voulu assurer les gens qu’il n’y a pas de pénurie en vue. Il a toutefois admis que — comme partout ailleurs sur la planète — certains médicaments commençaient à manquer et qu’on devait utiliser des solutions alternatives.

Finalement, M. Legault, qui est âgé de 62 ans, s’est dit sensible aux personnes confinées qui n’aiment pas se faire qualifier d’aînés ou de personnes âgées et a promis d’utiliser, à l’avenir, les termes «moins jeunes» ou «sages» — à la suggestion du Dr Horacio Arruda — quand il parlerait de ces personnes.

Il a d’ailleurs suggéré à tous ces gens confinés de profiter du beau temps de lundi pour sortir à l’extérieur, tout en respectant les deux mètres de distance et en n’oubliant pas de se laver les mains en rentrant.