Québec: après une longue saga, l’église Saint-Cœur-de-Marie sera démolie

QUÉBEC — Une longue saga judiciaire prendra bientôt fin à Québec car les autorités municipales permettent que l’église Saint-Cœur-de-Marie, sur Grande Allée, soit finalement démolie.

Le propriétaire des lieux devra toutefois préserver la façade du vieil immeuble afin de l’intégrer à son futur projet.

Voilà une dizaine d’années que le propriétaire veut démolir l’église afin d’ériger sur le site un immeuble à condominiums. La Ville de Québec souhaitait préserver le bâtiment au clocher de style byzantin.

Le propriétaire a produit devant le tribunal un rapport d’expert contenant l’affirmation que le bâtiment était fragile au point que des morceaux du parement pouvaient se détacher et que le clocher pourrait s’effondrer. L’hiver dernier, un dégât d’eau est survenu et de la glace s’est formée au sous-sol, ce qui aurait davantage fragilisé la structure.

Un périmètre de sécurité a récemment été érigé autour de l’église sur Grande-Allée, l’une des voies publiques les plus fréquentées de Québec.

L’église Saint-Coeur-de-Marie, une oeuvre des architectes Arthur Régnault de France et Ludger Robitaille de Québec, a été construite entre 1919 et 1921. À l’intérieur, des fresques, des mosaïques et des vitraux sont l’oeuvre du maître verrier italo-canadien Guido Nincheri, qui a longtemps vécu à Montréal.

La paroisse a été fondée et administrée par les Eudistes. L’église située entre les rues de l’Amérique française et de Senezergues a été fermée au culte il y a 22 ans, en 1997.

Une fiche du patrimoine urbain de la Ville de Québec signale que le haut clocher à la forme originale est un important point de repère dans le paysage. La valeur patrimoniale de l’église est qualifiée de supérieure.