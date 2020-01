Québec: arrestation pour un meurtre commis mercredi soir dans un hôtel

QUÉBEC — Une femme âgée dans la vingtaine a été assassinée dans un hôtel de Québec, mercredi soir.

Les autorités ont été informées de l’affaire en fin de soirée par un homme âgé de 51 ans qui s’est présenté vers 23h35 à un poste du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) pour avouer être l’auteur du crime.

L’individu a précisé aux policiers le lieu où se trouvait la victime, un hôtel du chemin Saint-Louis. Des agents de police sont allés rapidement sur les lieux et ils ont trouvé la victime inanimée dont le corps affichait des traces de violence.

Son décès a été constaté au cours des minutes suivantes.

Le suspect a alors été mis en état d’arrestation et placé en détention. Il devrait être interrogé par des enquêteurs du SPVQ jeudi et pourrait être accusé de meurtre plus tard en journée au Palais de justice de Québec.

Des policiers ont érigé un périmètre de sécurité autour de l’hôtel afin d’étudier la scène de crime. L’Unité d’identité judiciaire et des enquêteurs du SPVQ sont à l’oeuvre pour faire la lumière sur les circonstances de l’incident.

On ne connaît pas encore le mobile de cette affaire.