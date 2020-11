Québec aurait dû s’occuper de la ventilation dans les écoles durant l’été, admet Dubé

QUÉBEC — Christian Dubé a admis mercredi que le gouvernement aurait dû s’occuper de la ventilation dans les écoles durant l’été.

Le ministre de la Santé a tenu ces propos en entrevue au 98,5 FM.

Il a donné raison à l’animateur Paul Arcand lorsque celui-ci a suggéré qu’on aurait dû se pencher sur la question de la qualité de l’air dans les écoles bien avant le début de la deuxième vague de COVID-19.

«Dans les priorités qu’on avait fixées par la santé publique, celle-là n’était pas là pendant l’été. Est-ce qu’elle aurait dû l’être? Avec du recul, vous avez sûrement raison», a-t-il admis.

Le ministre Dubé s’était d’abord défendu en plaidant que son gouvernement avait hérité d’un réseau de l’éducation sous-financé.

Il a ajouté que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a que tout récemment alerté les leaders mondiaux des risques de la transmission de la COVID-19 par aérosol.

Mercredi, la porte-parole du Parti québécois en matière d’éducation, Véronique Hivon, a exigé un «plan clair pour la ventilation, de toute urgence, évidemment» et des «purificateurs d’air portables».

«Hier, à notre plus grande consternation (…) on a entendu M. Dubé affirmer qu’il était en train de mettre sur pied un comité qui allait lui faire des recommandations d’ici quelques semaines pour la question de la ventilation, comme si on ne savait pas depuis des mois que c’était un problème au Québec, comme si on ne savait pas depuis des mois que l’hiver allait arriver au Québec et que la solution d’ouvrir les fenêtres n’allait pas tenir la route», a déclaré Mme Hivon.