Québec: avertissement d’accumulations de verglas pour samedi et dimanche

MONTRÉAL — Environnement Canada a émis tard mercredi soir un bulletin météorologique spécial annonçant des accumulations significatives de verglas samedi et dimanche prochains dans plusieurs régions de l’ouest et du sud du Québec.

Parmi les régions visées figurent l’ensemble de l’Estrie et des Bois-Francs, la majeure partie de la Montérégie, de même que celles de Montréal, Laval, Gatineau, Pontiac, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe-des-Monts, Joliette, Sorel-Tracy et Drummondville.

Environnement Canada prévoit que les précipitations débuteront samedi sous forme de pluie avant de se changer en pluie verglaçante en soirée. Les quantités de verglas pourraient être significatives et rendre les surfaces comme les routes, les rues et les trottoirs glissantes et dangereuses.

De plus, les météorologues prévoient de fortes rafales de vent soufflant de 60 à 70 kilomètres à l’heure dimanche, ce qui pourrait avoir un impact sur les structures alourdies par des accumulations de glace, comme les branches d’arbres et les fils électriques.

Environnement Canada précise qu’il reste de l’incertitude sur la trajectoire de ce système dépressionnaire, ce qui pourrait influencer les quantités totales de pluie et de verglas.