Québec: avertissement météorologique de smog dans plusieurs villes, vendredi matin

MONTRÉAL — Un avertissement de smog a été émis tôt vendredi matin par Environnement Canada pour plusieurs régions urbaines du Québec situées le long de la vallée du Saint-Laurent, jusqu’au Lac-Saint-Jean, plus au nord.

L’agence fédérale explique que de la fumée en provenance des feux de forêt qui persistent dans le nord-ouest de l’Ontario et au Manitoba entraîne une mauvaise qualité de l’air. Cependant, les conditions vont s’améliorer graduellement vendredi.

L’avertissement de smog était notamment en vigueur à l’aube dans les Laurentides, de Saint-Jérôme à Mont-Laurier, à Rouyn-Noranda et à Val-d’Or en Abitibi-Témiscamingue, à La Tuque, au Saguenay et au Lac-Saint-Jean, à Joliette, Drummondville, Trois-Rivières, Victoriaville, en Beauce et à Québec.

Les régions de Gatineau et de Montréal n’étaient pas visées par l’avertissement.

Les autorités rappellent que le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est donc recommandé d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement de smog.