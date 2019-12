Québec bonifie son soutien psychologique aux agriculteurs

La vie de producteur agricole n’est pas faite que de jours ensoleillés et il peut être parfois difficile de faire face aux obstacles professionnels, personnels ou financiers lorsque l’on est isolé. L’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA) a été créé pour offrir de l’aide aux agriculteurs et ses services pourront maintenant être bonifiés grâce à l’aide de Québec.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et son collègue le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, ont annoncé lundi un soutien financier de 300 000 $ visant à augmenter les ressources sur le terrain de l’ACFA.

Selon le communiqué qui accompagne l’annonce, l’argent devrait servir à augmenter le nombre d’heures de travail et d’interventions sur le terrain des travailleurs de rang. Il s’agit d’intervenants psychosociaux qui vont à la rencontre des agriculteurs pouvant éprouver de la détresse, de l’angoisse ou souffrir d’isolement.

L’aide de Québec devrait également permettre d’augmenter le nombre de travailleurs de rang dans des secteurs où les besoins sont les plus importants.

L’ACFA a pour mission de faire de la prévention en santé mentale auprès des agriculteurs du Québec et de leurs proches.

Si vous ou une personne de votre entourage avez besoin de soutien, vous pouvez communiquer en tout temps avec un intervenant au 1-866-APPELLE (277-3553). L’Info-Social 811 offre également un service de consultation psychosociale accessible en tout temps, dans toutes les régions du Québec.