Québec: chaleur et humidité sur la plupart des régions pendant plusieurs jours

MONTRÉAL — Le système de beau temps qui enveloppe depuis plusieurs jours le sud-ouest du Québec persistera et s’étendra ailleurs sur le territoire, provoquant des températures maximales d’entre 30 et 35 degrés Celsius de mercredi à dimanche.

Dans un bulletin météorologique spécial transmis tard mardi soir, Environnement Canada ajoute que l’humidité augmentera graduellement à partir de jeudi; la combinaison des températures élevées et de l’humidité donneront un facteur humidex d’entre 33 et 38.

L’agence fédérale signale que les zones fortement urbanisées et les environs immédiats seront particulièrement affectés. Elle ne prévoit toutefois pas que les critères d’avertissement de chaleur soient atteints.

Le bulletin météorologique concerne les secteurs de Montréal, des Laurentides, de l’Estrie, des Bois-Francs, de la Mauricie, de la Beauce et la région de Québec, de même que la région de Charlevoix, jusqu’à Tadoussac.

Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie seront aussi affectés par la chaleur et l’humidité, de Rivière-du-Loup jusqu’à Gaspé, de même que la région de la baie des Chaleurs, mais dans ces régions, le temps plus frais sera de retour samedi.

L’Abitibi-Témiscamingue, la Haute-Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean font aussi l’objet d’un bulletin météorologique spécial pour une durée de cinq jours, mais les températures seront un peu moins chaudes.

Aucune alerte n’est en vigueur dans les régions de l’Outaouais et de la Côte-Nord.