Québec Cinéma: 16 nominations pour «Les oiseaux ivres» et «Maria Chapdelaine»

MONTRÉAL — Les films «Les oiseaux ivres» de Ivan Grbovic et «Maria Chapdelaine» de Sébastien Pilote partiront favoris au prochain Gala Québec Cinéma, ayant chacun 16 nominations chacun.

Les deux films sont notamment en lice dans les catégories du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure direction artistique.

«L’arracheuse de temps» de Francis Leclerc est cité dans 13 catégories et «Beans» de Tracey Deer récolte 11 nominations.

Outre les longs métrages de Grbovic et Pilote, la catégorie du meilleur film inclut «Beans», «Norbourg» de Maxime Giroux et «Sin La Habana» de Kaveh Nabatian.

La catégorie de la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle opposera Danielle Fichaud («Aline»), Hélène Florent («Les oiseaux ivres»), Nour Belkhiria («Une révision»), Pascale Bussières («Bootlegger») et Émilie Bierre («Le guide de la famille parfaite»).

Du côté des interprètes masculins, les finalistes sont Nguyen Thanh Tri («Le meilleur pays du monde»), Patrice Robitaille («Une révision»), Robert Naylor («Le bruit des moteurs»), Sylvain Marcel («Aline») et Vincent-Guillaume Otis («Norbourg»).

Un prix hommage sera remis à la comédienne Louise Portal.

Par ailleurs, les spectateurs devront choisir cette année le gagnant du Prix du public parmi dix films, soit «Aline», «L’arracheuse de temps», «Au revoir le bonheur», «Le guide de la famille parfaite», «Maria», «Maria Chapdelaine», «Les oiseaux ivres», «Sam», «La parfaite victime» et «Une révision».

L’Iris Prix du public mettait en lumière, depuis 2017, les cinq films ayant enregistré le plus grand nombre d’entrées dans les salles de cinéma commerciales du Québec.

«Dans cette saison hors-norme encore une fois marquée par les fermetures de salle de décembre à février dernier et en soutien à nos créatrices, à nos créateurs et à nos salles de cinéma, Québec Cinéma a décidé d’élargir et de rendre l’Iris Prix du Public 2022 accessible à dix films, incluant les longs métrages de fiction et les longs métrages documentaires», indique l’organisation par communiqué.

Le vote du public démarrera à la mi-mai.

Le 24e Gala Québec Cinéma, animé par la comédienne Geneviève Schmidt, se déroulera le 5 juin.