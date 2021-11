Québec compte faire de l’éducation un outil de rapprochement avec les Autochtones

QUÉBEC — C’est par le biais de l’éducation que Québec compte faire de grands pas pour les rapprochements entre les Premières Nations et la population en général.

Les ministres de l’Éducation et des Affaires autochtones, Jean-François Roberge et Ian Lafrenière, étaient mardi à l’Institut Kiuna d’Odanak, dans le Centre-du-Québec, pour annoncer une série de mesures visant à mieux intégrer les jeunes Autochtones dans le réseau de l’éducation et à mieux renseigner les jeunes Québécois sur la réalité des Premières Nations.

Le ministre Roberge estime que cette démarche permettra à la fois d’améliorer la réussite scolaire et le climat social au Québec. Le choix de l’Institut Kiuna était d’ailleurs hautement symbolique puisqu’il s’agit du seul cégep autochtone de la province et qu’il est fréquenté tant par des Autochtones que des Allochtones.

Québec annonce ainsi une enveloppe d’un peu moins de 20 millions $ qui sera investie sur trois axes.

Matériel, soutien et révision des programmes

Le premier vise à créer du nouveau matériel pédagogique qui intégrera les réalités autochtones pour que celles-ci soient mieux connues par les jeunes.

Le second est destiné à offrir du soutien aux jeunes Autochtones qui étudient dans le réseau scolaire public. Près de la moitié des membres des Premières Nations vivent hors des communautés autochtones et l’objectif est d’ajouter dans les écoles du réseau public des services professionnels adaptés aux cultures autochtones et des formations pour les enseignants afin de soutenir la réussite des élèves issus de ces communautés.

Le troisième volet consiste en une mesure à long terme, soit d’intégrer une perspective autochtone dans la révision de l’ensemble des programmes. Jean-François Roberge a fait valoir que la plupart des programmes d’études datent du début des années 2000, soit «avant la grande prise de conscience qu’on a faite ces dernières années», selon l’expression du ministre.