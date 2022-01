Québec conclut une entente pour l’achat de 70 millions de tests rapides

Québec a conclu une entente avec l’entreprise québécoise MedSup Medical afin de fournir à la population plus de 70 millions de tests rapides au cours des prochains mois.

Une première livraison de 10 millions de tests est prévue à la fin janvier. Par la suite, 20 millions doivent être livrés en février, puis 20 millions en mars, 15 millions en avril et 5 millions en mai.

Des quantités supplémentaires pourraient s’ajouter en option en avril et en mai, soit respectivement 5 et 15 millions de tests rapides, si cela est jugé nécessaire.

Les premiers tests fournis seront produits en Chine, puis graduellement au Québec à partir de février, depuis l’usine de Montréal de l’entreprise.

«Ceci s’inscrit dans l’objectif gouvernemental d’assurer l’approvisionnement en équipement de protection individuelle (ÉPI) en concluant des ententes avec des fabricants québécois pour la production de produits stratégiques, comme prévu dans le plan d’action en prévision de la deuxième vague», précise le ministère de la Santé par communiqué.

Les tests PCR sont maintenant réservés à certains groupes prioritaires pour le dépistage de la COVID-19, de sorte que le reste de la population est invitée à se tourner vers les tests rapides. Des boîtes de cinq tests ont été distribuées aux élèves des écoles primaires avant le congé des Fêtes. Il était également possible de se procurer des boîtes gratuitement en pharmacie, mais elles étaient offertes en nombre limité.

Les personnes présentant des symptômes de COVID-19 et n’ayant pas accès à ces tests sont considérées comme ayant la maladie et doivent suivre les consignes d’isolement en vigueur en fonction de leur statut vaccinal.

MedSup Medical est un grossiste en fournitures médicales et assure la distribution d’instruments médicaux et d’équipements de protection individuelle. L’entreprise dispose de quatre centres de distribution au Canada, soit à Montréal, Magog, Vancouver et Toronto.