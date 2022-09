Québec cumule un excédent de 867 M$ pour le premier trimestre de l’exercice 2022-2023

Québec a fait état vendredi d’un excédent budgétaire de 867 millions $ pour les trois premiers mois de son exercice financier 2022-2023, ce qui représentait une amélioration de 1,2 milliard $ par rapport à la même période l’an dernier.

Dans son Rapport mensuel des opérations financières, Québec a indiqué que ses revenus avaient grimpé de 9,5 % au cours de ce premier trimestre, pour atteindre 35,5 milliards $, comparativement à 32,4 milliards $ pour la même période l’an dernier.

Les revenus autonomes du gouvernement ont grimpé de 12,8 % sur un an pour atteindre 28,6 milliards $ au premier trimestre, ce que Québec a attribué à la bonne tenue de l’activité économique et à l’allègement des mesures de santé publique d’avril à juin, ce qui a eu «un effet positif» sur les revenus par rapport à l’an dernier. Les revenus fiscaux ont notamment progressé de 13,8 % à 23,2 milliards $.

Les transferts fédéraux ont pour leur part diminué de 2,7 % à 6,8 milliards $ au premier trimestre, essentiellement à cause d’une diminution des revenus provenant des transferts pour la santé, en partie compensée par une hausse des revenus provenant de la péréquation, a expliqué Québec.

Les dépenses sont passées de 31,9 milliards $ l’an dernier à 33,7 milliards $ au plus récent trimestre, une progression de 5,6 %. Des hausses des dépenses en éducation (+11,4 %) et en enseignement supérieur (7,3 %) ont plus que contrebalancé une baisse de 0,5 % des dépenses dans le portefeuille de la santé et des services sociaux.

Québec a précisé qu’il visait toujours un déficit budgétaire de 1,7 milliard $ pour l’ensemble de l’exercice 2022-2023 avant utilisation de la réserve de stabilisation. Cette prévision inclut une provision pour risques économiques et autres mesures de soutien et de relance de 2,0 milliards $.