Québec: de 10 à 20cm de neige en certains endroits de la vallée du Saint-Laurent

MONTRÉAL — Quelques secteurs du sud et du centre du Québec qui longent la vallée du Saint-Laurent devraient recevoir entre 10 et 20 centimètres de neige pendant la journée de mardi.

Environnement Canada a émis des avertissements de neige pour certains secteurs des régions des Laurentides et de Lanaudière, de la Mauricie et de Québec. La neige débutera en milieu de matinée dans l’ouest et se propagera vers le centre du Québec vers la mi-journée.

Les précipitations cesseront en fin de soirée.

Environnement Canada prévient les automobilistes qui circuleront dans les régions visées par ses avertissements que l’accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles et que la visibilité pourrait être réduite par moments.

Dans la région de Gatineau, environ 10 centimètres de neige devraient tomber, comparativement à 5 centimètres à Montréal et en Estrie. Ces chutes de neige devraient toutefois être accompagnées de rafales de vent allant jusqu’à 60 km/h.