Québec défend son investissement de 30 M $ dans des dirigeables

Le gouvernement Legault défend sa décision d’injecter près de 30 millions $ dans une compagnie française désirant développer des ballons dirigeables et qui compte parmi ses actionnaires une société chinoise visée par des soupçons d’espionnage industriel.

Interrogé jeudi à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, dit être à l’aise avec l’investissement, reconnaissant au passage qu’il pouvait y avoir un «risque de réputation».

Selon un décret gouvernemental, Investissement Québec (IQ) allongera environ 30 millions $ dans Flying Whales, qui souhaite mettre au point des dirigeables capables de transporter de lourdes charges à des endroits peu accessibles.

Une première tranche de 22 millions $ ira dans Flying Whales et une deuxième de 8 millions $ dans une nouvelle filiale québécoise, Les dirigeables Flying Whales Québec, qui effectuera de la recherche et du développement. On pourrait également, à terme, implanter une usine de production nord-américaine en sol québécois.

Toutefois, l’entreprise française compte parmi ses actionnaires Aviation Industry Corporation of China, une société chinoise, qui, d’après divers reportages aux États-Unis, inquiète par ses tentatives d’acquérir des participations minoritaires dans des compagnies aérospatiales.

S’il s’est montré préoccupé des allégations, M. Fitzgibbon a affirmé que les «Chinois n’auront pas d’implication ici au Québec».

C’est au Salon du Bourget, qui se tenait en France en juin dernier, qu’une entente de principe avait été conclue avec Flying Whales. À l’origine, l’annonce prévoyait la conclusion d’un partenariat au 30 septembre.