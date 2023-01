Québec dénombre 15 nouveaux décès liés à la COVID-19

MONTRÉAL — Les hospitalisations de patients atteints de la COVID-19 au Québec ont poursuivi leur baisse, mais les décès continuent de s’accumuler, selon le bilan gouvernemental.

Les autorités sanitaires font état jeudi de 15 morts, dont un dans les dernières 24 heures. Dix autres décès sont survenus entre il y a deux et sept jours et quatre autres, il y a plus de sept jours.

Depuis le début de la pandémie, on compte 17 846 victimes.

Les autorités sanitaires soulignent une baisse de 40 patients dans les hôpitaux du Québec, ce qui porte le total à 1819. Parmi eux, 594 personnes sont traitées spécifiquement pour la maladie.

Quarante-huit personnes sont aux soins intensifs, dont 26 en raison de la COVID-19. Il s’agit d’une diminution de quatre par rapport à la veille.

Les autorités ont par ailleurs enregistré 573 nouveaux cas, mais cette donnée n’est que partielle, puisque l’accès aux centres de dépistage est limité. Les Québécois ont par ailleurs déclaré 42 tests rapides positifs.

Du côté de la vaccination, 4712 Québécois ont reçu une injection mercredi.