Québec déploie 90 M $ pour lutter contre la violence liée aux armes à feu

MONTRÉAL — Québec va consacrer 90 millions $ pour embaucher 107 policiers et experts pour lutter contre la violence liée aux armes à feu.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, en a fait l’annonce vendredi à Montréal, entourée d’une vingtaine de représentants de différents corps policiers et de la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau.

«On envoie un même message d’une voix très forte à savoir que la violence liée aux armes à feu, la violence qui perturbe et inquiète nos citoyens et nos familles, ici à Montréal et dans la grande région de Montréal et partout au Québec d’ailleurs, c’est assez!»

L’opération Centaure est «sans précédent», affirme la ministre Guilbault. Elle se concentrera sur quatre axes: renforcer les corps policiers par le déploiement d’équipes spécialisées, perturber le trafic des armes à feu, soutenir le développement des connaissances et prévenir la criminalité.

Elle a donné en comparaison l’escouade Carcajou lancée en 1995 pour lutter contre les motards. L’opération représentait un investissement de 10 millions $ et l’ajout de 44 ressources. «C’est sans commune mesure. On est ailleurs.»

L’annonce survient tandis que la violence liée aux armes à feu se fait plus visible à travers le Québec, particulièrement dans l’est de Montréal. Le nombre de tentatives de meurtre commises avec une arme à feu a quadruplé dans la région en 2020 par rapport à 2016. «Avec une hausse marquée en 2019 et 2016», précise la ministre.

La prévention absente

Mme Guilbault a dû se défendre de l’absence de mesures en prévention. Elle a assuré que d’autres annonces viendraient sous peu. «La première partie de notre action touche la répression, car nous devons nous assurer que nous mettons fin à ses conflits armés et que nous nous assurons que les gens puissent vivre avec la paix d’esprit en sécurité», a-t-elle répondu à une question en anglais.

En attendant, elle a souligné qu’il existait des programmes pour les jeunes, notamment pour encourager les activités sportives et artistiques. Elle assure que la prévention est une préoccupation de son gouvernement. «La prévention, c’est la base. Nous devons donner des occasions à nos jeunes d’avoir des choix de vie plus constructifs qu’ils en ont en ce moment.»