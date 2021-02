Québec déploie les tests rapides, mais privilégie celui qu’il a en moins grand nombre

MONTRÉAL — Québec déploie finalement les tests de dépistage rapide de la COVID-19, mais il y a un hic: celui qu’il privilégie est celui qu’il a en moins grande quantité.

Le ministère de la Santé a fait le point lundi sur la situation des tests rapides et a réaffirmé son manque de confiance face aux tests rapides antigéniques, dont il a un million d’exemplaires et dont il attend livraison d’un autre million. Ce test rapide sera utilisé dans des conditions très précises, mais mis à l’épreuve dans les milieux où il n’y a pas d’éclosion, il donne jusqu’à 50 pour cent de faux positifs et jusqu’à 30 % de faux négatifs.

En contrepartie, le test rapide de détection des acides nucléiques ID NOW, qu’il privilégie, s’avère très fiable pour le dépistage, mais seulement dans le cas des personnes symptomatiques. Québec ne détient toutefois qu’un stock de 200 000 de ces tests. Le ministère entend déployer une capacité de 2000 tests rapides ID NOW par jour d’ici deux semaines et de 8000 par jour au mois de mars.

Par ailleurs, la santé publique maintient que les tests PCR analysés en laboratoire, dont 83 % des résultats sont disponibles dans les 24 heures, demeurent son standard de base.

Les tests rapides doivent être déployés prioritairement auprès des jeunes dans les écoles.

L’implantation de ces tests ne dépendra toutefois pas de Québec, mais bien des CIUSSS et des CISSS locaux, qui devront présenter des projets de déploiement. Bien que rapides avec leur résultat en 15 minutes, ces tests exigent beaucoup de ressources puisque l’appareil servant à faire la détection du virus ne peut fournir que quatre résultats à l’heure.