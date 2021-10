Québec déplore la perte d’un siège fédéral en 2024 et interpelle les députés fédéraux

OTTAWA — Québec a l’intention de faire valoir sa spécificité pour éviter de perdre un siège à la Chambre des communes en 2024.

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, a commenté mardi la nouvelle répartition des sièges à la Chambre des communes présentée par le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault.

Il est prévu que le nombre de sièges, à la suite du prochain redécoupage, passe de 338 à 342. Si l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta gagnent cinq sièges au total, le Québec doit en perdre un pour passer de 78 à 77 sièges.

Ces changements, qui tiennent compte de l’évolution de la population canadienne selon le dernier recensement, viennent confirmer que la population québécoise augmente moins rapidement qu’ailleurs.

Selon la ministre LeBel, le directeur général des élections ne peut pas simplement prendre en compte le critère démographique. Il doit aussi considérer la représentativité du Québec, dit-elle, au même titre que la province a un nombre de sièges garanti à la Cour suprême et au Sénat.

Elle interpelle aussi les députés fédéraux du Québec afin qu’ils fassent valoir le poids du Québec à la Chambre des communes.

Le seul député néo-démocrate du Québec, Alexandre Boulerice, s’est engagé à «défendre le poids des Québécoises et des Québécois au sein de notre démocratie» et promet de se battre «bec et ongles» pour faire valoir les préoccupations du Québec en la matière.