Québec dépose le projet de loi 6 pour créer un ministère de la Cybersécurité

Québec pourrait devenir le premier en Amérique du Nord à créer un ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

Jeudi, le ministre délégué à la Transformation numérique, Éric Caire, qui relève actuellement du Conseil du trésor, a déposé le projet de loi 6 visant à créer un nouveau ministère à part entière.

Le gouvernement du Québec cherche ainsi à regrouper au sein d’un même ministère une expertise de pointe dans les domaines du numérique, de la cybersécurité et des services technologiques.

«En Amérique du Nord, on sera les premiers, très certainement», s’est félicité M. Caire lors d’une conférence de presse tenue à l’Assemblée nationale.

«Dans le monde, on n’a pas une exploration exhaustive de l’ensemble des pays, mais on pense que si on n’est pas le premier, on est un des premiers états à le faire.»

Le gouvernement Legault juge le temps venu de concentrer les efforts afin, notamment, de simplifier pour la population l’accès aux services gouvernementaux.

Cela passerait entre autres par la mise en place d’une identité numérique, qui permettrait aux Québécois d’éventuellement délaisser leurs documents papiers, tels que la carte d’assurance-maladie.

D’autre part, le gouvernement souhaite mieux se protéger contre les cyberattaques et les vols de données.

«La transformation numérique et la cybersécurité font plus que jamais partie du quotidien des citoyens, a observé M. Caire. Un ministère qui y sera dédié (…) nous permettra d’offrir les meilleurs services possible.»

Le projet de loi 6 sera soumis à des consultations puis étudié article par article par les parlementaires.