Québec: deux opérations menées mercredi matin contre le trafic de drogues

MONTRÉAL — Deux escouades policières québécoises se sont déployées mercredi afin de neutraliser les activités criminelles de malfaiteurs liés au trafic de divers stupéfiants.

D’abord, la phase finale d’une opération policière amorcée il y a 11 mois dans la région de Montréal doit mettre fin à la très importante production de gamma-hydroxybutyrate (GHB) par une bande criminelle qui s’adonnait aussi, semble-t-il, à la distribution de ce qui est couramment appelé la drogue du viol, depuis 2014.

Le déploiement de policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) Rive-Nord a mené en matinée à l’arrestation de cinq hommes et trois femmes, dans cette région de même qu’en Montérégie.

Plusieurs milliers de litres d’un produit permettant la fabrication de GHB ont été saisis en cours d’enquête.

De multiples accusations criminelles devraient être portées plus tard en journée au Palais de justice de Saint-Jérôme contre les bandits présumés.

Le gouvernement du Québec signale que le simple fait d’avoir en sa possession une petite quantité de GHB peut entraîner des sanctions et l’ouverture d’un casier judiciaire.

L’autre opération est dirigée par les policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) Saguenay relativement à du trafic de stupéfiants, notamment de la cocaïne, dans les villes de Saguenay, Québec, Brossard et Abbottsford, en Colombie-Britannique.

Plusieurs arrestations sont visées par cette opération qui a été amorcée en août 2021 et qui mobilise plus de 50 policiers de différentes unités d’enquête et de la Sûreté du Québec (SQ) et de ses partenaires du Service de police de la Ville de Saguenay (SPVS), du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC).

L’opération vise notamment à procéder à l’arrestation de criminels qualifiés d’influents.