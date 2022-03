Québec doit assumer son leadership pour dénoncer la guerre en Ukraine, dit le PLQ

MONTRÉAL — Québec doit demander à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) de dénoncer l’invasion de l’Ukraine par la Russie, soutient la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade.

La cheffe libérale estime qu’en tant que membre à part entière de l’OIF, le Québec peut appeler cette organisation, par le biais d’une résolution, à dénoncer l’invasion.

« Nous devons supporter l’Ukraine devant cette agression injustifiée de la Russie. En ayant un siège à part entière à l’OIF, nous avons la possibilité d’agir comme leader au sein de cette organisation en lui demandant de dénoncer cette guerre, a indiqué Mme Anglade dans un communiqué, lundi soir. Je m’attends à ce que François Legault et Justin Trudeau fassent cette demande dès aujourd’hui ! »

La cheffe de l’opposition officielle s’est dite inquiète des conséquences qu’aura ce conflit armé pour le peuple ukrainien, mais aussi pour le monde entier.

« Le gouvernement du Québec doit saisir toutes les options diplomatiques disponibles, incluant auprès de l’OIF, afin de dénoncer haut et fort cette attaque frontale injustifiée sur un État souverain. Nous devons nous élever et défendre la démocratie, cette valeur profonde à laquelle le Québec est attaché », a ajouté Nicole Ménard, députée de Laporte et porte-parole de l’opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie.

Le Parti libéral du Québec dit s’attendre à ce que le Québec fasse preuve d’un plus grand leadership dans ce conflit.