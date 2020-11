Québec doit mettre d’autres mesures en place avant de fermer les écoles, clame Hivon

QUÉBEC — Le gouvernement Legault fermerait les écoles avant même d’avoir amélioré la ventilation dans les classes et priorisé le dépistage chez les élèves et le personnel, déplore Véronique Hivon.

En point de presse à l’Assemblée nationale vendredi, la députée péquiste a accusé le gouvernement de rester inactif au lieu de travailler à sécuriser les écoles.

Résultat: le nombre de cas de la COVID-19 et de classes fermées dans les écoles a plus que doublé entre le 1er octobre et le 11 novembre, et le nombre de cas chez le personnel a triplé, a-t-elle dit.

Selon le plus récent bilan disponible, il y a 3034 cas actifs de la COVID-19 dans les écoles du Québec, et pas moins de 1214 groupes d’élèves sont en isolement à la maison.

«Allez! Bougez! Faites quelque chose!» s’est exclamée Mme Hivon en anglais.

Elle estime que Québec aurait pu munir chaque classe d’un purificateur d’air portable et d’un détecteur de CO2, en plus de former des demi-classes au secondaire, comme recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Déjà, les étudiants de 3e, 4e et 5e secondaire suivent des cours à distance une journée sur deux, «sauf que c’est une classe complète qui est en virtuel».

«Si on le faisait par demi-classe, bien, on aurait un double bénéfice: moins d’élèves dans l’école, mais aussi moins d’élèves dans les classes», a-t-elle expliqué.

Au chapitre du dépistage, Mme Hivon s’est étonnée vendredi que les écoles soient classées sur le site web du ministère de la Santé au 15e rang des priorités.

Les éclosions dans les écoles deviennent pourtant «des vecteurs de transmission communautaire extrêmement puissants», a-t-elle signalé.

«Ce qu’on demande au gouvernement, c’est que, s’il est sérieux dans sa volonté de prioriser l’ouverture des écoles, s’il veut tout faire pour éviter la fermeture des écoles, il est temps de mettre tous les moyens en place côté ventilation, côté fréquentation par demi-classes et côté priorisation de dépistage.»

Elle ajoute: «Il y a beaucoup de travail encore à faire par le gouvernement avant de nous dire que la seule solution, là, qui se tient devant lui, c’est de fermer les écoles.»

Jeudi, le premier ministre François Legault a confirmé évaluer la possibilité de fermer les écoles «pour une période bien définie» autour du temps des Fêtes afin de ralentir la propagation du coronavirus.

Il a indiqué vouloir aborder avec les syndicats d’enseignants l’idée de prolonger l’année scolaire en juin et même en juillet.

Vendredi, la Fédération autonome de l’enseignement et la Fédération des comités de parents du Québec ont fait savoir qu’ils rejetaient le scénario d’une fermeture prolongée pendant les Fêtes.